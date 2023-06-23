Матчи «Зенита» на Кубке PARI Премьер обслужат судейские бригады Чистякова, Амелина и Безбородова

Стали известны судейские назначения на матчи с участием «Зенита» на Кубке PARI Премьер, сообщается на сайте действующих чемпионов России.

Главным судьей матча против азербайджанского «Нефтчи» станет Артем Чистяков. Ему помогут ассистенты Алексей Ширяев и Владислав Назаров. За работу видеопомощника рефери (ВАР) будет отвечать Сергей Цыганок. Игра состоится 1 июля.

Матч против сербской «Црвены Звезды» будут судить Алексей Амелин и его ассистенты — Игорь Князев и Сергей Каруненко. Судья ВАР — Андрей Фисенко. Встреча состоится 4 июля.

9 июля состоится встреча между «Зенитом» и «Фенербахче». Главным судьей матча назначен Владислав Безбородов, его помощниками будут Максим Гаврилин и Кирилл Большаков, VAR — Артур Федоров.

Три других матча турнира с участием лучших команд России, Сербии, Турции и Азербайджана рассудят бригады Артема Любимова, Евгения Кукуляка и Павла Шадыханова. Предсезонный турнир пройдет в Петербурге с 1 по 15 июля.