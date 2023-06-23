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Бывший защитник «Зенита» Ракицкий продлил контракт с «Шахтером»

Футболист является воспитанником донецкого клуба.
23 июня 2023 17:09
автор: Александр Поволоцкий

«Шахтер» продлил контракт с защитником команды Ярославом Ракицким.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 33-летним футболистом заключено до июня 2024 года.

Ракицкий вернулся в «Шахтер» весной прошлого года. Ранее он выступал за команду с 2009 по 2019 годы. Всего в составе донецкой команды Ярослав выиграл 20 трофеев.

Отметим, что защитник четыре раза становился чемпионом России, выступая за «Зенит».

В минувшем сезоне Ракицкий провел 14 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативных передачи.

источник: ФК «Шахтер»
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