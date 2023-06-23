Бывший защитник «Зенита» Ракицкий продлил контракт с «Шахтером»

«Шахтер» продлил контракт с защитником команды Ярославом Ракицким.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 33-летним футболистом заключено до июня 2024 года.

Ракицкий вернулся в «Шахтер» весной прошлого года. Ранее он выступал за команду с 2009 по 2019 годы. Всего в составе донецкой команды Ярослав выиграл 20 трофеев.

Отметим, что защитник четыре раза становился чемпионом России, выступая за «Зенит».

В минувшем сезоне Ракицкий провел 14 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативных передачи.