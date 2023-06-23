«Ньюкасл» заплатит рекордную сумму за полузащитника «Милана»

Английский «Ньюкасл» заплатит рекордную сумму за переход итальянского полузащитника Сандро Тонали из «Милана», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма сделки составит 70 миллионов евро плюс бонусы. Футболист уже прошел медицинское обследование, а сам контракт готов к подписанию. Соглашение рассчитано до 2029 года, Тонали будет получать 7 миллионов евро в год плюс 2 миллиона евро в качестве бонуса.

23-летний итальянец выступает за «Милан» с сентября 2020 года, его контракт с «россонери» был рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне он сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал десять 10 результативных передач.