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Канчельскис прокомментировал заявления ФИФА и УЕФА о возможном возвращении России на турниры

По словам 54-летнего специалиста, слова представителей спортивных организаций на конференции РФС являются пустым звуком.
23 июня 2023 17:16
автор: Глеб Шевяков

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением по поводу заявлений от представителей ФИФА и УЕФА на конференции РФС.

«Не верю, что Россию скоро вернут на международную арену. Заявления ФИФА и УЕФА на конференции РФС — это пустой звук. Вот когда будет поставлен реальный вопрос о нашем возвращении — это другое дело. А сейчас я не верю. Считаю, что еще пять-шесть лет ничего сделано не будет», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что конференция Российского футбольного союза прошла в Москве в четверг, 22 июня. На заседании выступили руководитель отдела по делам европейских национальных ассоциаций ФИФА Хайди Беха и советник по делам национальных ассоциаций департамента национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Климент, которые выразили надежду на скорое возвращение России на международную арену.

С февраля прошлого года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

источник: Чемпионат.com
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