Защитник «Реала» Начо прокомментировал продление контракта с клубом

Защитник «Реала» Начо Фернандес высказался относительно продления соглашения с клубом.

Отметим, что 33-летний футболист является воспитанником команды из Мадрида. Начо выступает за основную команду «Реала» с 2012 года.

«Не представляю свою жизнь без «Реала». Даже не думал о том, что я покину клуб. Здесь я научился всему», — приводит Directo Gol слова Начо.

Добавим, что «Реал» объявил о продлении контракта с защитником в четверг, 22 июня. Соглашение рассчитано до лета 2024 года.