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Алдонин оценил перспективы российского футбола вернуться на международный уровень 

Экс-игрок сборной России положительно воспринял заявления представителей ФИФА и УЕФА на конференции РФС.
23 июня 2023 17:34
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался на тему заявлений со стороны ФИФА и УЕФА о возможном возвращении российских команд на международные соревнования.

Отметим, что 22 июня на конференции РФС руководитель отдела по делам европейских национальных ассоциаций ФИФА Хайди Беха и советник по делам национальных ассоциаций департамента национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Климент выразили надежду на скорое возвращение россиян в европейский футбол.

«Возможное возвращение российского футбола на международный уровень — очень положительная информация для всех, кто связан с футболом. Особенно для футболистов и тренеров. Ждем конкретных решений с большим оптимизмом. Главное, чтобы это все‑таки произошло. Мы можем сколько угодно об этом говорить, но решения принимаются на другом уровне. Если смогут договориться, будет прекрасно», — приводит слова 43-летнего хавбека «Чемпионат».

Добавим, что в феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований под своей эгидой.

источник: Чемпионат.com
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