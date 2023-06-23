ПАОК планирует приобрести нападающего ЦСКА Эджуке 

Форвард ЦСКА Чидера Эджуке может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Никос Коцис в своих соцсетях.

Как утверждает источник, греческий клуб вступил в переговоры с армейцами на предмет покупки 25-летнего футболиста, а самому нападающему предложил контракт с подписным бонусом в размере одного миллиона евро.

Напомним, что в июле 2022 года Эджуке перешел на правах аренды в «Герту» после того, как воспользовался правилом ФИФА и приостановил трудовое соглашение с ЦСКА. В сезоне-2022/2023 за бело-голубых он отыграл 21 матч и отличился тремя результативными передачами. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет пять с половиной миллионов евро. Его соглашение с московской командой действует до лета 2024 года.