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ПАОК планирует приобрести нападающего ЦСКА Эджуке 

Прошедший сезон нигерийский игрок проводил на правах аренды в «Герте».
23 июня 2023 17:49
автор: Глеб Шевяков

Форвард ЦСКА Чидера Эджуке может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Никос Коцис в своих соцсетях.

Как утверждает источник, греческий клуб вступил в переговоры с армейцами на предмет покупки 25-летнего футболиста, а самому нападающему предложил контракт с подписным бонусом в размере одного миллиона евро.

Напомним, что в июле 2022 года Эджуке перешел на правах аренды в «Герту» после того, как воспользовался правилом ФИФА и приостановил трудовое соглашение с ЦСКА. В сезоне-2022/2023 за бело-голубых он отыграл 21 матч и отличился тремя результативными передачами. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет пять с половиной миллионов евро. Его соглашение с московской командой действует до лета 2024 года.

источник: «Советский спорт»
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