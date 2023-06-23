Бразильский полузащитник Ду Кейрос прибыл на базу «Зенита»

Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что в расположение команды прибыл бразилец Ду Кейрос.

Отмечается, что полузащитник уже посетил клубную базу сине-бело-голубых.

«Приветствуем в Петербурге и желаем проявить свои лучшие качества в футболке со стрелкой и двумя звездами на груди!» – говорится в заявлении клуба под видео.

Напомним, что 23-летний полузащитник выступал за «Коринтианс» с 2021 года. О его переходе в «Зенит» объявили еще зимой. Ду Кейрос перешел в клуб РПЛ в качестве компенсации за нападающего Юри Алберто.