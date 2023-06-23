«Спартак» установил ценник на нападающего Николсона 

Форвард «Спартака» Шамар Николсон может сменить клубную прописку в скором времени. Об этом сообщает Sport24.ru.

Как утверждает источник, красно-белые могут расстаться с 26-летним игроком в летнее трансферное окно в том случае, если за нападающего заплатят более семи миллионов евро. Сообщается, что ямаец готов покинуть российский клуб и может продолжить карьеру в Бельгии или Турции.

Напомним, что Николсон выступает за «Спартак» с января прошлого года. В прошедшем сезоне за столичную команду он сыграл 27 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в четыре с половиной миллионов евро.