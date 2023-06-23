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«Зенит» выкупил у «Коринтианса» права на полузащитника Мантуана

В минувшем сезоне футболист стал победителем чемпионата России.
23 июня 2023 18:35
автор: Александр Поволоцкий

«Зенит» объявил о полноценном трансфере полузащитника Густаво Мантуана

Как сообщает пресс-служба российского клуба, «сине‑бело‑голубые» достигли соглашения с «Коринтиансом» о выкупе 22-летнего футболиста. Контракт «Зенита» с Мантуаном действует по схеме «4+1».

В бразильском клубе заявили, что получили 2 миллиона евро за оставшиеся 40% прав на игрока.

Манутан перешел в «Зенит» летом 2022 на правах аренды перешел в «Зенит». В составе российского клуба хавбек провел 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

источник: ФК «Зенит»
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