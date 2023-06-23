Леандро Паредес покидает «Ювентус» и возвращается в «ПСЖ»

Полузащитник «Ювентуса» Леандро Паредес, права на которого принадлежат «ПСЖ», покидает итальянский клуб. Об этом сообщает пресс-служба «бьянконери».

Сообщается, что по окончании арендного соглашения с туринцами 28-летний футболист возвращается в стан парижан, так как «старая синьора» приняла решение не выкупать аргентинского хавбека.

Добавим, что в прошедшем сезоне в составе «Ювентуса» Паредес принял участие в 35 играх, в которых отличился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2024 года.