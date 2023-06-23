Агент Кокорина заявил, что нападающий проведет сборы с «Фиорентиной» 

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о карьерных планах своего клиента.

«Александр сейчас возвращается в «Фиорентину». Он начнет сборы с клубом. Пока никаких новых вариантов нет. Кокорин обсуждал с клубом свои взаимоотношения, пока он возвращается в Италию», — приводит слова Бердышева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в сезоне-2022/2023 Кокорин играл в составе «Ариса» на правах аренды. Он был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра. За команду Алексея Шмилевского российский нападающий провел 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в один миллион евро. Его контракт с «Фиорентиной» действует до лета 2024 года.