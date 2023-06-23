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Агент Кокорина заявил, что нападающий проведет сборы с «Фиорентиной» 

По словам представителя футболиста, в данный момент у его клиента нет другого варианта, кроме возвращения в Италию. 
23 июня 2023 18:36
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о карьерных планах своего клиента.

«Александр сейчас возвращается в «Фиорентину». Он начнет сборы с клубом. Пока никаких новых вариантов нет. Кокорин обсуждал с клубом свои взаимоотношения, пока он возвращается в Италию», — приводит слова Бердышева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в сезоне-2022/2023 Кокорин играл в составе «Ариса» на правах аренды. Он был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра. За команду Алексея Шмилевского российский нападающий провел 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в один миллион евро. Его контракт с «Фиорентиной» действует до лета 2024 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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