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«Ювентус» может заключить сделку с УЕФА по делу о финансовых махинациях

Туринский клуб намерен пойти на сделку, признав вину.
23 июня 2023 18:38
автор: Александр Евграфов

«Ювентус» может быть отстранен на год от выступлений в Лиге конференций в обмен на закрытие дела о финансовых махинациях, сообщает Tuttosport.

По данным источника, руководство клуба и делегация юристов прибыла в Ньон из Турина, чтобы завершить работу над соглашением, которое урегулирует дело о нарушениях правил лицензирования и финансового фэйр-плей.

По условиям соглашения УЕФА прекратить расследование дела, а «Ювентус» на год будет отстранен от участия в Лиге конференций. Формально это станет вариантом сделки о признании вины со стороны туринского клуба.

Ранее отмечалось, что речь идет об обвинениях, выдвинутых УЕФА. Расследование итальянской прокуратуры в сферу этой сделки не входит. «Ювентус» был наказан Итальянской федерацией футбола снятием десяти очков. Команда заняла седьмое место в чемпионате Италии.

источник: Tuttosport
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