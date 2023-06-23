Месси считает, что его отношения с болельщиками «ПСЖ» со временем испортились 

Бывший нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о своих взаимоотношениях с болельщиками французского клуба.

«Сперва мои отношения с болельщиками «ПСЖ» были замечательными. Я получил большую поддержку. Но потом люди стали относиться ко мне по-другому. По крайней мере, определенная часть публики в Париже. Произошел разрыв со значительной частью поклонников. Конечно, это не было преднамеренным с моей стороны. Такое было и с Неймаром, и с Мбаппе», — приводит слова 35-летнего футболиста beIN SPORTS.

Ранее сообщалось, что аргентинца регулярно освистывают на стадионах Франции.

Добавим, что по окончании сезона-2022/2023 Месси присоединится к «Интеру Майами» на правах свободного агента. Он выступал за «ПСЖ» с лета 2021 года. Всего в составе красно-синих он провел 75 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 35 результативных передач.