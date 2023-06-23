Санкт-петербургский «Зенит» намерен приобрести еще одного бразильского игрока из «Коринтианса», сообщает бразильское издание Itatiaia.

По данным источника, новичком «Зенита» может стать 17-летний футболист Педро. Российский клуб уже подготовил необходимые документы для официального предложения.

По данным источника, трансфер обойдется санкт-петербургскому клубу в 17 млн евро. При этом отмечается, что «Коринтианс» может сохранить за собой часть прав на игрока. Решение о трансфере было принято во время встречи агентов и членов семьи футболиста.

Ранее «Зенит» приобрел права на игрока «Коринтианса» Густаво Мантуана.