Серебряный призер чемпионата России в составе «Сочи» перешел в «Аланию»

Футбольный клуб «Алания» подписал контракт с полузащитником «Сочи» Ибрагимом Цаллаговым, сообщается в Telegram-канале владикавказской команды.

Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на три года.

Цаллагов выступал за «Сочи» с 2019 года и покинул клуб в связи с истечением срока контракта. В завершившемся сезоне полузащитник в 18 матчах забил один гол.

Ранее Цаллагов играл за «Зенит», в составе которого стал бронзовым призером чемпионата России в 2017 году, «Рубин», московское «Динамо» и «Крылья Советов». Вместе с «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в 2022 году.