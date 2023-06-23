«Сельта» объявила о назначении Бенитеса на должность главного тренера команды 

Новым главным тренером «Сельты» был назначен Рафаэль Бенитес. Об этом сообщает пресс-служба «кельтов».

Как утверждает источник, 63-летний специалист заключил трехлетний контракт с испанским клубом. Он присоединится к «небесным» в июле во время предсезонных сборов.

Напомним, что Бенитес находится без работы с января прошлого года после того, как был уволен с поста главного тренера «Эвертона». Ранее он руководил «Реалом», «Наполи», «Интером», и «Ливерпулем». В 2005 году мерсисайдцы при его руководстве стали победителями Лиги чемпионов. Он также стал двухкратным чемпионом Испании, тренируя «Валенсию».