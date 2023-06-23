США примут клубный чемпионат мира в расширенном формате

Клубный чемпионат мира, который запланирован в 2025 году, состоится в США в новом, расширенном формате, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Впервые в турнире примут участие 32 команды, которые будут разделены на восемь групп.

«Клубный чемпионат мира по футболу – это вершина элитного профессионального мужского клубного футбола. США являются идеальной принимающей стороной для начала этого нового глобального турнира», — говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА.

Структура проведения чемпионата похожа на структуру мирового первенства. Это решение позволит максимизировать синергию с предстоящим в 2026 году чемпионатом мира, который примут Мексика, США и Канада.