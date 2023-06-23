Форвард «Пари НН» Момо Янсане покинул клуб

«Пари Нижний Новгород» объявил об уходе нападающего Момо Янсане из команды.

Напомним, что 25-летний футболист дважды был в аренде в российском клубе. В 2021 году и в минувшем сезоне. Права на Янсане принадлежат молдавскому «Шерифу».

«Пари Нижний Новгород» благодарит Момо Янсане за время, проведенное в составе команды. Желаем успешной карьеры!» - говорится в тексте заявления клуба.

В минувшем чемпионате России Момо провел 16 матчей, в которых не смог отметится результативными действиями.