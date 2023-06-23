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ФИФА отложил процесс отбора страны-хозяйки чемпионата мира 2030 года

Совет организации планирует дать больше времени всем заинтересованным сторонам.
23 июня 2023 19:30
автор: Александр Евграфов

Международная федерация футбола отложит начало процесса отбора страны-хозяйки чемпионата мира 2030 года, сообщается на сайте организации.

Процесс подачи заявок на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года начнётся в третьем квартале 2023 года, а назначение принимающей стороны состоится в четвёртом квартале 2024 года.

Совет ФИФА согласился отложить начало, чтобы дать возможность всем заинтересованным сторонам провести дополнительные консультации. Также были утверждения требования к принимающей стороне, чтобы все заинтересованные ассоциации могли лучше понять, что необходимо сделать для полноценного проведения турнира.

В чемпионате мира 2030 года примут участие 48 национальных команд.

источник: ФИФА (FIFA)
ФИФА отложил процесс отбора страны-хозяйки чемпионата мира 2030 года
Совет организации планирует дать больше времени всем заинтересованным сторонам.
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