ФИФА отложил процесс отбора страны-хозяйки чемпионата мира 2030 года

Международная федерация футбола отложит начало процесса отбора страны-хозяйки чемпионата мира 2030 года, сообщается на сайте организации.

Процесс подачи заявок на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года начнётся в третьем квартале 2023 года, а назначение принимающей стороны состоится в четвёртом квартале 2024 года.

Совет ФИФА согласился отложить начало, чтобы дать возможность всем заинтересованным сторонам провести дополнительные консультации. Также были утверждения требования к принимающей стороне, чтобы все заинтересованные ассоциации могли лучше понять, что необходимо сделать для полноценного проведения турнира.

В чемпионате мира 2030 года примут участие 48 национальных команд.