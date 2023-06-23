УЕФА рекомендовал исключить «Осасуну» из еврокубков за договорные матчи 10-летней давности

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал отстранить «Осасуну» от участия в Лиге конференций в следующем сезоне, сообщается в заявлении клуба.

«Сегодня клуб получил отчет инспекторов комитета УЕФА по контролю, этике и дисциплине, в котором заявлено о недопустимости участия в Лиге конференций УЕФА-2023/24. Таким образом клуб лишают право участия в евротурнирах, которое он честно заработал на поле», - говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что «Осасуна» в сезоне-2013/14 организовала две договорные встречи. Команда заплатила «Бетису» за поражение в очной встрече и победу над «Вальядолидом» в общей сложности 600 тысяч евро.

«Осасуна» намерена подать апелляцию на решение об отстранении. В случае, если решение останется в силе, то место «Осасуны» в Лиге конференций может занять «Атлетик».