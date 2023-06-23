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Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России признался, что был очень слабым футболистом

Игрок сделал неожиданное заявление после окончания своей карьеры.
23 июня 2023 20:13
автор: Александр Шульгин

Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Денис Колодин считает, что был достаточно слабым футболистом во время своей игровой карьеры.

«Против кого было сложнее всего играть? Мне со всеми было тяжело играть во время карьеры. Я был очень слабым футболистом, поэтому со всеми было трудно. Из последних сил», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Напомним, Колодин выступал за волгоградскую «Олимпию», «Уралан», «Крылья Советов», московское «Динамо», «Ростов», нижегородскую «Волгу», «Сокол» и казахстанский «Алтай».

Сборная России на континентальном первенстве 2008 года под руководством Гуса Хиддинка сенсационно дошла до полуфинала, в котором уступила будущему чемпиону - команде Испании. Матч за третье место согласно регламента турнира не проводился, сборные России и Турции получили по комплекту бронзовых наград.

источник: Чемпионат.com
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