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Моуринью заявил о своем выходе из состава «совета мудрецов» УЕФА

Тренер «Ромы» очень возмущен действиями организации.
23 июня 2023 20:14
автор: Александр Евграфов

Португальский тренер «Ромы» Жозе Моуринью объявил о своем выходе из состава футбольного совета Союза европейских футбольных ассоциаций, так называемом «совете мудрецов», сообщает The Athletic.

По данным источника, Моуринью отправил письмо с собственным заявлением главе совета Звонимиру Бобану с просьбой передать его слова главе УЕФА Александеру Чеферину.

«С сожалением сообщаю вам, что я немедленно отказываюсь от участия в совете. Принципов, в которые я верил, когда присоединился к совету, больше не существует, и я вынужден принять такое решение», - говорится в письме.

Отмечается, что такое решение Моуринью принял после четырехматчевой дисквалификации, которую он получил после инцидента на финале Лиги Европы. Тогда после матча главный тренер «Ромы» оскорбил арбитра Энтони Тейлора.

источник: The Athletic
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