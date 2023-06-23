Главный тренер «Динамо» Личка обратился к болельщикам московской команды

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка пообещал болельщикам приложить все усилия, чтобы команда порадовала всех хорошими результатами.

– Дорогие болельщики «Динамо» Москва! Вчера я стал новым главным тренером вашей любимой команды. Хочу сказать вам, что буду прикладывать все усилия, чтобы команда показывала интересную игру, на которую вам было бы приятно смотреть. Будем пробовать радовать вас хорошими результатами и забивать голы, потому что голы в футболе доставляют удовольствие, как игрокам, так и вам, болельщикам. И по итогу получается хороший результат. Спасибо большое! Увидимся на стадионе! – приводит слова Лички пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что в четверг, 22 июня, «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. 45-летний чех, ранее работавший в «Оренбурге», подписал однолетний контракт с бело-голубыми с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.