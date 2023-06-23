Тимоти Веа согласовал условия контракта с «Ювентусом»

«Ювентус» близок к подписанию соглашения с форвардом Тимоти Веа.

Как сообщает на своей странице в соцсети инсайдер Николо Скира, 23-летний футболист уже согласовал условия индивидуального договора с итальянским клубом. Сейчас Веа защищает цвета «Лилля».

Отмечается, что американский нападающий готов подписать соглашение с »Ювентусом» до 2028 года. Годовая зарплата Тимоти составит 2 млн евро. «Лилль» в качестве компенсации получит 10 млн и бонусы. Контракт Веа с французским клубом истекает в конце июня 2024 года.

В минувшем сезоне футболист сборной США провел 32 матча за «Лилль», в которых отдал две результативные передачи.