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Тимоти Веа согласовал условия контракта с «Ювентусом»

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 12 млн евро.
23 июня 2023 20:44
автор: Александр Поволоцкий

«Ювентус» близок к подписанию соглашения с форвардом Тимоти Веа.

Как сообщает на своей странице в соцсети инсайдер Николо Скира, 23-летний футболист уже согласовал условия индивидуального договора с итальянским клубом. Сейчас Веа защищает цвета «Лилля».

Отмечается, что американский нападающий готов подписать соглашение с »Ювентусом» до 2028 года. Годовая зарплата Тимоти составит 2 млн евро. «Лилль» в качестве компенсации получит 10 млн и бонусы. Контракт Веа с французским клубом истекает в конце июня 2024 года.

В минувшем сезоне футболист сборной США провел 32 матча за «Лилль», в которых отдал две результативные передачи.

источник: «Советский спорт»
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