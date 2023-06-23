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Личка заявил, что экс-футболист сборной России Гусев вошел в тренерский штаб «Динамо»

Часть сотрудников перешла с новым тренером из «Оренбурга».
23 июня 2023 20:41
автор: Александр Евграфов

Бывший футболист «Динамо» Ролан Гусев вошел в новый тренерский штаб бело-голубых под руководством Марцела Лички, сообщает Metaratings.ru.

«Из «Оренбурга» вместе со мной пришли мой брат Марио, Адесойе Ойеволе, тренер по физподготовке Женя Стукалов. Останется в штабе тренер вратарей Дмитрий Изотов, который ранее работал в «Динамо». Также в наш штаб войдет Ролан Гусев, о котором много хороших рекомендаций от специалистов. Мы пообщались с ним по телефону. Знаю, что у Гусева есть большое желание работать в родном клубе, за который он долгое время выступал, будучи игроком», — заявил Личка.

В четверг «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. 45-летний чех, ранее работавший в «Оренбурге» подписал однолетний контракт с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.

источник: Metaratings.ru
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