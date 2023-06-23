Марселино назначен главным тренером «Марселя»

Марселино Тораль назначен главным тренером французского «Марселя», сообщается в публикации клуба, размещенного в социальных сетях.

Предполагается, что контракт специалиста рассчитан на два года. Он сменит на этом посту хорватского тренера Игора Тудора, который объявил о своей оставке, мотивируя ее усталостью.

Предыдущим местом работы Марселино был «Атлетик» из Бильбао. Он работал с клубом с января 2021 до лета 2022 года и помог ей стать финалистом Кубка Испании в сезоне-2020/2021. Ранее он тренировал «Валенсию», «Вильярреал» и «Севилью». Работа в Марселе станет для Марселино дебютной за пределами Испании.