«Реал» согласовал с «Шахтером» аренду 19-летнего защитника

«Реал» завершает переговоры по защитнику донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу.

Как сообщает на своей странице в соцсети инсайдер Фабрицио Романо, клубы клубы договорились о новой аренде до июня 2024 года. «Реал» потратит 500 тысяч евро, а также сможет выкупить Тобиаса за 15 миллионов евро.

Отмечается, что сторонам осталось лишь подписать документы.

Минувший сезон Винисиус провел в дубле «Реала» на правах аренды. Тобиас сыграл за «Кастилью» 40 матчей, в которых отдал пять результативных передач.