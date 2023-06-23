Каманцев озвучил оценку российским арбитрам за прошедший сезон

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев поставил оценку российским судьям за прошедший сезон.

«Четыре с минусом. Мы видим моменты для усиления. Если говорить о плане на будущий сезон, мы планируем усилить работу над физической подготовкой. Нам нужны более свежие головы», - приводит слова Каманцева «Спорт-Экспресс».

К позитивным моментам он отнес появление новых имен среди судей, а к негативным – принятие так называемых «легковесных» решений, с которыми пообещал бороться.

К одной из главных проблем Каманцев отнес страх арбитров менять свое решение после подсказки ВАР в надежде сохранить себе хорошую оценку, поскольку каждая исправленная видеоассистентом ошибка негативно существенно ее занижает.