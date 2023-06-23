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«Вулверхэмптон» получил рекордную сумму от «Аль-Хиляля» за переход Невеша

Полузащитник подписал трехлетний контракт.
23 июня 2023 21:50
автор: Александр Евграфов

Футбольный клуб «Вулверхэмптон» объявил о переходе полузащитника Рубена Невеша за рекордную сумму. 26-летний португалец подписал с саудовским клубом «Аль-Хиляль» трехлетний контракт.

Невеш выступал в составе «волков» с 2017 года, перейдя в английский клуб из «Порту», где был самым молодым капитаном в истории. В 253 проведенных матчах за «Вулверхэмптон» он забил 30 голов и отдал 13 результативных передач.

В минувшем сезоне Невеш сыграл в 35 матчах в рамках английской Премьер-лиги, забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Невеша составила 55 миллионов евро. «Вулверхэмптон» закончил сезон на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 41 очко по итогам 38 проведённых игр.

источник: ФК «Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» получил рекордную сумму от «Аль-Хиляля» за переход Невеша
Полузащитник подписал трехлетний контракт.
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