Ди Канио посоветовал Кьезе перейти в «Ньюкасл»

Бывший форвард сборной Италии Паоло Ди Канио высказался о возможном переходе форварда Федерико Кьезы в «Ньюкасл».

Ранее в СМИ появилась информация, что »сороки» уже запросил информацию у «Ювентуса» о доступности 25-летнего футболиста.

«Вижу Кьезу в основе «Ньюкасла» при игре в три форварда, при условии, что это будет тот Федерико, которого мы видели на чемпионате Европы. Он сокрушительный игрок на фланге, особенно в контратаке. Я представляю Кьезу слева, он может создать убийственную связку с Исаком впереди», – приводит Sky Sport Italia слова Ди Канио.

Добавим, что «Ньюкасл» достиг договоренности о переходе Сандро Тонали из «Милана».