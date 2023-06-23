«Рома» объявила о продаже Клюйверта в «Борнмут»

Итальянская «Рома» объявила о переходе форварда Джастина Клюйверта в английский «Борнмут».

О трансфере футболиста сообщила пресс-служба «волков», не раскрыв детали сделки. Однако итальянская пресса узнала, что англичане заплатили «джалоросси» 11 миллионов евро за нападающего.

Напомним, Клюйверт отыграл в Риме пять лет, проведя за это время всего 68 матчей и забив девять мячей.

В последнее время он выступал на правах аренды за «РБ Лейпциг», «Ниццу» и «Валенсию», однако ни один из этих клубов не пожелал воспользоваться опцией выкупа игрока.