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Генсек РФС Митрофанов рассказал о договоренности с УЕФА о переходе в Азию

По словам руководителя, для российского футбола естественно – это играть в Европе.
23 июня 2023 22:41
автор: Александр Евграфов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет чинить препятствия для перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию, если поймет невозможность восстановления, заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Мы как являлись членом УЕФА, так и являемся. Никогда не ставили своей целью куда-то перейти. Нам не нужен переход ради перехода. Мы просто хотим играть в футбол. Для нас естественная ситуация, когда мы играем в соревнованиях УЕФА. У нас есть договоренность — если УЕФА поймет невозможность восстановления со своей стороны, они помогут и не будут ставить препятствия в смене конфедерации. У нас прекрасные отношения со всеми национальными федерациями, есть контакт с УЕФА. Но, к сожалению, такое решение действует», - цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от выступления во всех международных соревнованиях под своей эгидой.

источник: «Спорт-Экспресс»
Генсек РФС Митрофанов рассказал о договоренности с УЕФА о переходе в Азию
По словам руководителя, для российского футбола естественно – это играть в Европе.
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