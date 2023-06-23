Генсек РФС Митрофанов рассказал о договоренности с УЕФА о переходе в Азию

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет чинить препятствия для перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию, если поймет невозможность восстановления, заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Мы как являлись членом УЕФА, так и являемся. Никогда не ставили своей целью куда-то перейти. Нам не нужен переход ради перехода. Мы просто хотим играть в футбол. Для нас естественная ситуация, когда мы играем в соревнованиях УЕФА. У нас есть договоренность — если УЕФА поймет невозможность восстановления со своей стороны, они помогут и не будут ставить препятствия в смене конфедерации. У нас прекрасные отношения со всеми национальными федерациями, есть контакт с УЕФА. Но, к сожалению, такое решение действует», - цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от выступления во всех международных соревнованиях под своей эгидой.