«Милан» заинтересован в приобретении «турецкого Месси»

Итальянский «Милан» запросил у турецкого «Фенербахче» разрешения вести переговоры с полузащитником Ардой Гюлером.

По информации турецкого журналиста Ягиза Сабунчуоглу, «россонери» стали уже пятым европейским грандом, проявляющим интерес к «турецкому Месси», как называют футболиста на родине.

Ранее о желании приобрести игрока заявили «Бенфика», «Аякс», дортмундская «Боруссия» и «Барселона».

Добавим, что Гюлеру всего 18 лет. В минувшем сезоне он провел 35 матчей в составе стамбульцев, в которых забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.