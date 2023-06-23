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«Милан» заинтересован в приобретении «турецкого Месси»

Клуб Серии А хочет приобрести талантливого футболиста из Турции.
23 июня 2023 23:04
автор: Александр Шульгин

Итальянский «Милан» запросил у турецкого «Фенербахче» разрешения вести переговоры с полузащитником Ардой Гюлером.

По информации турецкого журналиста Ягиза Сабунчуоглу, «россонери» стали уже пятым европейским грандом, проявляющим интерес к «турецкому Месси», как называют футболиста на родине.

Ранее о желании приобрести игрока заявили «Бенфика», «Аякс», дортмундская «Боруссия» и «Барселона».

Добавим, что Гюлеру всего 18 лет. В минувшем сезоне он провел 35 матчей в составе стамбульцев, в которых забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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