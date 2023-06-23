Кейн ведет переговоры с «Баварией»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гари Кейн ведет переговоры с мюнхенской «Баварией».

По информации Sport Bild главный тренер немецкой команды Томас Тухель рассматривает форварда в качестве одного из двух главных канидатов на усиление наряду с Декланом Райсом.

Сам Кейн настроен достаточно категорично: футболист хочет покинуть «шпор», поскольку устал от невозможности бороться за трофеи при том, что он стабильно демонстрирует высокую результативность.

Напомним, в минувшем сезоне Кейн провел 28 матчей в АПЛ, в которых забил 30 мячей и сделал три результативные передачи, однако «Тоттенхэм» финишировал лишь на восьмой позиции в турнирной таблице.