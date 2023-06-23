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«Мы должны избавляться от идиотов». Чеферин - о поведении болельщиков «Вест Хэма»

Функционер негативно высказался о футбольных хулиганах.
23 июня 2023 23:43
автор: Александр Поволоцкий

Глава УЕФА Александер Чеферин подверг критике болельщиков, которые ведут себя неподобающим образом.

Отметим, что президент организации, в частности, имел в виду фанатов «Вест Хэма» во время финала Лиги конференций с «Фиорентиной».

На клуб из Великобритании наложили запрет на продажу билетов на стартовый матч группового раунда Лиги Европы.

«Мы должны избавляться от этих идиотов, которые дискредитируют и футбол, и нормальных болельщиков. Давайте избавимся от тех, кто изливает ненависть на чиновников, судей, персонал УЕФА, федерации и лиги», — цитирует Чеферина BBC.

Также Чеферин вспомнил инцидент с судьей Энтони Тейлором. Он обслуживал финал Лиги Европы «Севилья» — «Рома», а затем подвергся оскорблениям в аэропорту.

источник: BBC
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