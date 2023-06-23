Президент «Реала» Перес поделился секретом успеха мадридского клуба

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес на церемонии вручения дипломов 17-му выпускному классу Университетской школы Real Madrid Universidad Europea поделился секретом успеха мадридского клуба.

«Реал Мадрид», прежде всего это способ понимания жизни и правильное отношение ко всему, особенно к себе. В «Реале» мы верим, что нет ничего невозможного. Если проявить настойчивость и самоотверженность, мы сможем добиться всего, к чему стремимся. Никогда не сдаваться — часть нашей ДНК. Так мы пришли, чтобы стать клубом с 25 европейскими кубками: 14 в футболе и 11 – в баскетболе», - цитирует Переса пресс-служба клуба.

По словам президента, культура «Реала» - это культура упорного труда, командного духа, самоотверженности и взаимного уважения.