Мостовой назвал самого техничного футболиста РПЛ

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал имя футболиста, которого считает самым техничным игроком РПЛ.

Напомним, что лучшим футболистом сезона был признан форвард «Зенита» Малком.

«Малком — самый техничный игрок в российской Премьер-лиге. Он обладает хорошим контролем мяча, отлично продвигает его вперед, прекрасно выполняет передачи и умеет забивать голы. По этим показателям он превосходит того же Промеса», — цитирует Мостового «РБ-Спорт».

В минувшем сезоне Малком провел 27 матчей, в которых забил 23 мяча. Игрок «Зенита2 стал лучшим бомбардиром чемпионата.