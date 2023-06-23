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Мостовой назвал самого техничного футболиста РПЛ

Футболист стал лучшим бомбардиром сезона.
23 июня 2023 23:59
автор: Александр Поволоцкий

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал имя футболиста, которого считает самым техничным игроком РПЛ.

Напомним, что лучшим футболистом сезона был признан форвард «Зенита» Малком.

«Малком — самый техничный игрок в российской Премьер-лиге. Он обладает хорошим контролем мяча, отлично продвигает его вперед, прекрасно выполняет передачи и умеет забивать голы. По этим показателям он превосходит того же Промеса», — цитирует Мостового «РБ-Спорт».

В минувшем сезоне Малком провел 27 матчей, в которых забил 23 мяча. Игрок «Зенита2 стал лучшим бомбардиром чемпионата.

источник: «РБ-Спорт»
Мостовой назвал самого техничного футболиста РПЛ
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