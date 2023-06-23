Клубы бундеслиги осудили расистские оскорбления в адрес игроков молодежной сборной Германии

Футбольные клубы «Герта» и «Боруссия» осудили расистские оскорбления в адрес футболистов Юссуфа Мукоко и Йессика Нганкама. Команды выступили со специальным заявлением, опубликованным на сайте бундеслиги.

«Это отвратительно и гадко. Расизму не должно быть места в футболе», — говорится в заявлении.

Слова поддержки высказали также игроки дортмундской «Боруссии».

Напомним, что Мукоко и Нганкам подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков после матча первого тура молодежного чемпионата Европы, в котором сборная Германии сыграла вничью со сборной Израиля. Футболисты не реализовали пенальти, чем и вызвали недовольство фанатов.