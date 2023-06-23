Форвард сборной Франции Тюрам отказался от перехода в «Милан» и станет игроком «Интера»

Французский нападающий Маркус Тюрам пополнит состав миланского «Интера».

По информации Footmercato и Sky Sport Italia, форвард, который стал свободным агентом после того, как истек его контракт с менхенгладбахской «Боруссией», до последнего вел переговоры с «Миланом», однако в итоге остановил свой выбор на другой команде из столицы моды.

Добавим, что «Интер» хотел заполучить игрока еще зимой, однако тогда трансфер не состоялся из-за его травмы.

В минувшем сезоне Тюрам провел 30 матчей в немецкой Бундеслиге, в которых забил 13 мячей.