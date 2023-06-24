ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Лионель Месси объяснил, почему он выбрал «ПСЖ»

Форвард покинул парижан по окончании сезона.
24 июня 2023 08:16
автор: Александр Кожевников

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о причинах, по которым он в свое время выбрал «ПСЖ».

«Я перешел в Париж, потому что мне нравился клуб и там выступали мои друзья, знакомые и те, с кем я уже пересекался. Мне казалось, что там мне будет проще адаптироваться. По этой причине я выбрал этот клуб.

правда же в том, что адаптация сложилась гораздо сложнее. Мне было тяжело привыкнуть к переменам. Я пропустил предсезонку, что также сказалось. Так что да, это было тяжело», - приводит слова Месси beIN Sports.

Напомним, Месси со следующего сезоне будет выступать в MLS в составе «Интер Майами».

источник: beIN SPORTS
«Жена сказала: делай, что хочешь»: Кроос признался, чего ему стоило продление контракта с «Реалом»
Футболист принял решение провести в мадридской команде еще один сезон.
24.06.2023 08:40
Футбол
автор: Александр Шульгин
Инфантино объяснил выбор США хозяйкой клубного ЧМ-2025
Инфантино объяснил выбор США хозяйкой клубного ЧМ-2025
Турнир будет проведен по новой формуле.
24.06.2023 08:19
Футбол
автор: Александр Шульгин
Лионель Месси объяснил, почему он выбрал «ПСЖ»
Форвард покинул парижан по окончании сезона.
24.06.2023 08:16
Футбол
автор: Александр Кожевников
Мостовой назвал самого техничного футболиста РПЛ
Футболист стал лучшим бомбардиром сезона.
23.06.2023 23:59
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Форвард сборной Франции Тюрам отказался от перехода в «Милан» и станет игроком «Интера»
«Нерадзурри» перехватили игрока у своих заклятых соперников.
23.06.2023 23:56
Футбол
автор: Александр Шульгин
Клубы бундеслиги осудили расистские оскорбления в адрес игроков молодежной сборной Германии
Футболисты подверглись оскорблениям со стороны болельщиков на чемпионате Европы U-21.
23.06.2023 23:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Мы должны избавляться от идиотов». Чеферин - о поведении болельщиков «Вест Хэма»
Функционер негативно высказался о футбольных хулиганах.
23.06.2023 23:43
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Президент «Реала» Перес поделился секретом успеха мадридского клуба
Руководитель «сливочных» вручил дипломы университетской школе
23.06.2023 23:42
Футбол
автор: Александр Евграфов
Кейн ведет переговоры с «Баварией»
Англичанин всерьез настроен покинуть «Тоттенхэм».
23.06.2023 23:29
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Милан» заинтересован в приобретении «турецкого Месси»
Клуб Серии А хочет приобрести талантливого футболиста из Турции.
23.06.2023 23:04
Футбол
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.