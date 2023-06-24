Лионель Месси объяснил, почему он выбрал «ПСЖ»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о причинах, по которым он в свое время выбрал «ПСЖ».

«Я перешел в Париж, потому что мне нравился клуб и там выступали мои друзья, знакомые и те, с кем я уже пересекался. Мне казалось, что там мне будет проще адаптироваться. По этой причине я выбрал этот клуб.

правда же в том, что адаптация сложилась гораздо сложнее. Мне было тяжело привыкнуть к переменам. Я пропустил предсезонку, что также сказалось. Так что да, это было тяжело», - приводит слова Месси beIN Sports.

Напомним, Месси со следующего сезоне будет выступать в MLS в составе «Интер Майами».