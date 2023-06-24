Инфантино объяснил выбор США хозяйкой клубного ЧМ-2025

Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил выбор США страной-хозяйкой клубного чемпионата мира по футболу 2025 года.

«Клубный чемпионат мира станет вершиной элитного профессионального клубного футбола.

Благодаря необходимой инфраструктуре и огромному интересу США являются идеальным местом для проведения нового глобального турнира», - приводит слова чиновника Reuters.

Ранее стало известно, что соревнования в США впервые пройдут по новой формуле.

В турнире примут участие 32 команды. Прямые путевки на КЧМ-2025 получат победители главных кубковых соревнований своих конфедераций (Европа, Азия, Африка, КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ) в четырех сезонах, предшествующих турниру, а также одна команда из Океании по итогам четырехлетнего периода.