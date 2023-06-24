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«Жена сказала: делай, что хочешь»: Кроос признался, чего ему стоило продление контракта с «Реалом»

Футболист принял решение провести в мадридской команде еще один сезон.
24 июня 2023 08:40
автор: Александр Шульгин

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал подробности истории продления контракта с испанским клубом.

«Небольшая благодарность моей жене, которая сказала мне: «Делай что хочешь». Это меня немного удивило. Подумал, разве ты не хочешь, чтобы я бывал дома чаще?», - приводит слова футболиста подкаст Einfach mal luppen.

Напомним, немец продлил соглашение со «сливочными» еще на один сезон, до лета 2024 года.

В минувшем сезоне Кроос провел 30 матчей, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

«Жена сказала: делай, что хочешь»: Кроос признался, чего ему стоило продление контракта с «Реалом»
Футболист принял решение провести в мадридской команде еще один сезон.
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