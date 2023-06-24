Аспиликуэта договорился о контракте с «Интером», он выступал за «Челси» более 10 лет

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта достиг договоренности по личным условиям контракта с миланским «Интером». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как информирует источник, соглашение рассчитано на два года. Ожидается, что «Челси» расторгнет контракт с игроком, который рассчитан еще на один год.

Испанец выступал за «аристократов» с августа 2012 года.

В минувшем сезоне он отыграл 32 матча, не отличившись результативными действиями. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Аспиликуэты составляет 5 миллионов евро.