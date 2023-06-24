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«ПСЖ» поставил Мбаппе крайний срок для принятия решения о своем будущем

Форвард может покинуть команду.
«ПСЖ» поставил Мбаппе крайний срок для принятия решения о своем будущем
24 июня 2023 09:36
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

Руководство французского «ПСЖ» обозначило нападающему команды Килиану Мбаппе срок, в течение которого он должен определиться со своим будущим.

По информации журналиста Дани Хиля Лопеса, футболист обязан в течение максимум трех недель объявить, останется он в команде или покинет ее.

Напомним, в минувшем сезоне Мбаппе провел 43 матча во всех клубных турнирах, в которых забил 41 мяч и сделал десять результативных передач.

В составе сборной Франции игрок является чемпионом мира-2018 и серебряным призером первенства 2022 года.

Ранее основным претендентом на француза назывался мадридский «Реал».

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