Дмитрий Губерниев: Слуцкий - большой молодец, что проводит тренинги

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о бизнес-тренингах от бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого.

«Что касается работы Слуцкого, он большой молодец если проводит разные тренинги для людей, которым это необходимо, из числа богатых, любых. Слуцкий — человек известный и с точки зрения своей капитализации преуспел. Поэтому я только могу пожелать ему удачи. Если он пойдет дальше и будет развиваться, то это совершенно нормально», - приводит слова Губерниева Metaratings.

Ранее Слуцкий провел тренировку для владельцев бизнеса в День предпринимателя. Тренировка была организована крупным российским банком.