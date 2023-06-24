Гендир «Кубани» высказался о сохранении клубом прописки в Первой лиге

Генеральный директор «Кубани» Любомир Кантонистов высказался о победе клуба в заключительном туре сезона-2022/2023 Первой лиги над «Уфой», которая позволила команде сохранить прописку во втором по значимости дивизионе российского футбола.

«Эмоции были бурные у всех. Но лично у меня было опустошение и понимание того, что проделана большая, тяжелая и кропотливая работа. Никто на нас не ставил зимой в связи с теми событиями, которые происходили в клубе. После игры превалировало чувство удовлетворения от того, что решили задачу, но эмоций на празднование, честно говоря, не осталось. Все прекрасно понимали, что это игра из серии все или ничего», - приводит слова Кантонистова «Спорт-Экспресс».

«Кубань» по итогам сезона оказалась на 14-й позиции в турнирной таблице, набрав 37 очков.