Алан Дзагоев не приехал на медобследование «Рубина»

Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев не приехал на медобследование команды.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Соглашение Дзагоева с казанским клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее Дзагоев заявлял, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов хотел бы, чтобы полузащитник остался в команде.

Дзагоев перешел в «Рубин» на правах свободного агента летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 в розыгрыше Первой лиги за «рубиновых» он сыграл 20 матчей, в которых забил три гола и отдал два ассиста.

Ранее на протяжении 14 лет он выступал за ЦСКА.