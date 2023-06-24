Бывший футболист «Зенита» назвал Дзюбу сумасшедшим

Защитник французского «Лиона» Деян Ловрен высказался о бывшем одноклубнике Артеме Дзюбе.

«Артём Дзюба? Я даже не знаю… Не знаю, есть ли что-то…. Есть, конечно, истории, но я не могу их рассказывать. Вот в чём проблема. Не могу рассказывать такое. Нет-нет. Не могу. Это смешно, очень смешно. Но не для всех. Потому что Артём иногда реально сумасшедший», - приводит слова Ловрена «Чемпионат».

Ловрен выступал вместе с Дзюбой в санкт-петербургском «Зените».

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в качестве свободного агента зимой этого года. В мае команда объявила о продлении соглашения с 34-летним нападающим. Новое соглашение рассчитано на год, но может быть продлено еще на один сезон. В 2023 году Дзюба провел десять матчей в РПЛ, став автором восьми мячей и пяти результативных передач.