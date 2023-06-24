В «Нефтчи» сомневаются в участии в товарищеском турнире в России из-за политической ситуации

Пресс-атташе «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев отметил, что в настоящий момент клуб не уверен, что примет участие в товарищеском турнире в Санкт-Петербурге. Турнир должен пройти с 1 по 15 июля.

«Мы пока не знаем будем ли участвовать на товарищеском турнире в Санкт-Петербурге. Мы в ближайшее время поговорим с организаторами турнира. После этого клуб примет окончательное решение», - приводит слова Аллахвердиева «Спорт-Экспресс».

Ранее на территории Москвы, Московской и Воронежской областей был объявлен режим КТО.